Roorki News: जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियों को दी जाएगी नई दिशा
Roorki News: कलियर, संवाददाता। आगामी जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियों के बीच धार्मिक, सामाजिक और मानव सेवा के कार्यों को अधिक संगठित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने
Roorki News: कलियर, संवाददाता। आगामी जश्न-ए-मिलादुन्नबी पर विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए औन फाउंडेशन के गठन की घोषणा की गई। बैठक में जश्न-ए-मिलादुन्नबी के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई और इसके लिए जिम्मेदारी तय की गईं। बैठक में फाउंडेशन के महासचिव कुंवर शाहिद ने बताया कि पिछले छह साल से अंजुमन गुलामाने मुस्तुफा सोसाइटी के बैनर तले जश्न-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर रक्तदान शिविर, अस्पतालों में फल वितरण, महफिल-ए-समां तथा कव्वाली, लंगर तथा अन्य समाजसेवी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।