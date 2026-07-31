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Roorki News: जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियों को दी जाएगी नई दिशा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: कलियर, संवाददाता। आगामी जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियों के बीच धार्मिक, सामाजिक और मानव सेवा के कार्यों को अधिक संगठित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने

जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियों को दी जाएगी नई दिशा
जश्न-ए-मिलादुन्नबी की तैयारियों को दी जाएगी नई दिशा

Roorki News: कलियर, संवाददाता। आगामी जश्न-ए-मिलादुन्नबी पर विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए औन फाउंडेशन के गठन की घोषणा की गई। बैठक में जश्न-ए-मिलादुन्नबी के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गई और इसके लिए जिम्मेदारी तय की गईं। बैठक में फाउंडेशन के महासचिव कुंवर शाहिद ने बताया कि पिछले छह साल से अंजुमन गुलामाने मुस्तुफा सोसाइटी के बैनर तले जश्न-ए-मिलादुन्नबी के अवसर पर रक्तदान शिविर, अस्पतालों में फल वितरण, महफिल-ए-समां तथा कव्वाली, लंगर तथा अन्य समाजसेवी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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