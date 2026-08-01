Roorki News: युवक पर छेड़खानी करने का आरोप

Roorki News: युवक पर छेड़खानी करने का आरोप
Roorki News: लंढौरा की एक महिला ने गांव के युवक पर अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि युवक बार-बार उसकी पुत्री के साथ अनुचित व्यवहार करता है। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई को लेकर पुलिस जांच कर रही है।
Roorki News: लंढौरा। महिला ने गांव के ही युवक पर पुत्री के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकारपुर निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव का एक युवक आये दिन उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करता है। इसका विरोध करने पर आरोपी युवक मारपीट पर उतर आता है। चौकी प्रभारी अशोक सिरस्वाल का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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