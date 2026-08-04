Roorki News: बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में मृतक की सास पर मुकदमा

Roorki News: भगवानपुर, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने पुत्र की आत्महत्या के मामले में उसकी सास पर उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरजौली जट निवासी इसम सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका पुत्र मिंटू काफी समय से नन्हेड़ा अनंतपुर में किराये के मकान में रह रहा था। करीब 11 वर्ष पूर्व उसका विवाह प्रियंका निवासी सकरपुर मेघा बुच्चा बस्ती, थाना पुरकाजी से हुआ था। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि मृतक की सास बाला देवी पिछले कई वर्षों से मिंटू का मानसिक उत्पीड़न कर रही थी और उससे लगातार पैसों की मांग करती थी।