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Roorki News: जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बनाई आहिल ने जगह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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Roorki News: रुड़की, संवाददाता। छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए रुड़की के साढ़े नौ वर्षीय खिलाड़ी आहिल ने जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होकर क्षे

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बनाई आहिल ने जगह
जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बनाई आहिल ने जगह

Roorki News: रुड़की। साढ़े नौ साल के आहिल ने वंदना कटारिया स्टेडियम में जिला स्तर पर आयोजित 30 मीटर, 600 मीटर दौड़ और जंप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। उसने बेहतर खेल कौशल से शीर्ष खिलाड़ियों में स्थान बनाया। कम समय की तैयारी और लगातार अभ्यास के दम पर आगामी प्रतियोगिता के लिए चयन पक्का किया। आहिल के चयन से प्रशिक्षकों, परिवार और क्षेत्रवासियों में खुशी है।

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