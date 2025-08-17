रुड़की में लवर के साथ पहले प्रेमी का किया मर्डर,शव को लात मारकर नहर में फेंका
पुलिस के अनुसार फरवरी माह में दोनों ने कई बार आपस में संबंध भी बनाए। इसके बाद किशोरी बार बार युवक को फोन करती रही। जांच में सामने आया कि परिजनों के डर से मार्च में दीपक रावत ने कुछ दिनों के लिए प्रेमिका का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया।
रुड़की में प्यार में बढ़ी दूरी ने प्रेमिका किशोरी के दिल में जहर घोलने का काम किया। किशोरी के दिल में अपने ही प्रेमी के प्रति जहर इस कदर घुल गया था कि उसकी हत्या करने के बाद वह उसे लात से मारती रही और पहले प्रेमी का शव नहर में धकेल दिया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल तथा सीओ रुड़की नरेंद्र पंत के निर्देश में गंगनहर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी के नेतृत्व में एसएसआई अजय शाह व अन्य ने इस मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि दीपक रावत और किशोरी की दोस्ती वर्ष 2022 से है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे।
पुलिस के अनुसार फरवरी माह में दोनों ने कई बार आपस में संबंध भी बनाए। इसके बाद किशोरी बार बार युवक को फोन करती रही। जांच में सामने आया कि परिजनों के डर से मार्च में दीपक रावत ने कुछ दिनों के लिए प्रेमिका का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इसके बाद प्रेमिका परेशान हो गई। उसने गाजियाबाद में अपने दूसरे वाले प्रेमी राजा से संपर्क कर बताया कि संबंध बनाने के बाद दीपक ने नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कुछ माह बाद फिर से दीपक ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट से हटा दिया था। बातचीत भी दोनों में होने लगी थी।
पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसकी बात गाजियाबाद में राजा शर्मा उर्फ सुखविंद्र के साथ शुरू हो गई थी। किशोरी ने दीपक रावत के बारे में राजा शर्मा को बताया। बताया कि दीपक रावत उसके साथ अब धोखा कर रहा है। दीपक फिर उसे संबंध बनाने को कह रहा है। इससे राजा ने एक बाद दीपक को फोन करके किशोरी से दूर रहने को भी कहा। इसके बाद किशोरी ने दीपक रावत से उसे उसकी मौसी के घर छोड़कर आने को कहा।
दीपक अपनी बाइक से लेकर किशोरी को गाजियाबाद ले गया। वहां स्कूटी पर सवार राजा शर्मा और उसके दो अन्य दोस्त मिले। वह सभी दीपक को छोटा हरिद्वार मोदीनगर ले गए और रात को गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी राजा के दोस्त मोहसिन पुत्र मोबिन निवासी सीकरी कला थाना मोदीनगर को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को भी संरक्षण में लिया गया हैं। राजा शर्मा समेत दो अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 औरआईजी गढञवाल की ओर से 10 हजार रपये इनाम देने की घोषणा की है।
