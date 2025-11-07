रुड़की में सनसनी! युवक की जलकर मौत के बाद चाचाओं ने मामा को चाकू से गोदा, डबल मर्डर

संक्षेप: रुड़की में बुधवार रात घर में लगी आग में युवक की जलकर मौत हो गई, जिसके बाद गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान हुए विवाद में युवक के दो चाचाओं ने उसके मामा को सरेराह चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रुड़की में एक घर में बुधवार देर रात लगी आग में युवक की जलकर मौत हो गई। गुरुवार को युवक की मौत को लेकर हुए विवाद के बाद दो चाचाओं ने उसके मामा को सरेराह चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया।

पश्चिमी अंबर तालाब निवासी रजनीश पुंडीर के मकान में बीड़ी-सिगरेट का गोदाम भी है। वह और उनका बड़ा बेटा कुणाल पुंडीर (24) यहीं पर रहते थे। कुणाल पेशे से डिजाइन इंजीनियर था। कुछ दूरी पर उनका दूसरा घर भी है। वहां पर पत्नी सुधा और छोटा बेटा विवेक रहते हैं। बुधवार रात रजनीश गोदाम वाले मकान में बाहर के कमरे में सोए थे जबकि कुणाल अंदर था। पुलिस के अनुसार रजनीश ने बताया कि बुधवार रात दो बजे अचानक आग की लपटों में घिरा कुणाल चिल्लाता हुआ बाहर आया। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पड़ोसियों, फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया, लेकिन कुणाल की मौत हो चुकी थी।

सूचना पर उसका मामा देवबंद निवासी सोनू रुड़की आया था। गुरुवार को अंतिम संस्कार के बाद सोनू और कुणाल के परिजनों में घटना को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद सोनू पत्नी ममता के साथ बाइक से वापस जा रहा था। रास्ते में कुणाल के चाचा नमन और आशीष ने उसे रोक लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।

इसके बाद दोनों फरार हो गए। सोनू को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। गंगनहर कोतवाली इंस्पेक्टर मनोहर भंडारी ने बताया कि नमन और आशीष पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

आठ साल से सुलग रही नफरत का खौफनाक अंत आठ साल से सुलग रही नफरत की आग का इतना खौफनाक अंत होगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। कुणाल की मौत से दोनों परिवार और ज्यादा भड़क गए और चंद घंटों में ही एक और घर उजड़ गया।

आग की चपेट में आकर जलकर मरने वाले कुणाल के मम्मी-पापा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। आठ साल से कुणाल की मम्मी सुधा और पापा रजनीश पुंडीर अलग-अलग रह रहे थे। हालांकि बच्चों आना जाना दोनों के पास था। विवाद के कारण सुधा के मायके वाले भी यहां आए थे। सुधा के भाई सोनू और रजनीश के परिजनों में एक दूसरे के प्रति काफी गुस्सा था। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। अब बोलचाल बंद थी।

सोनू की मां बालेश देवी ने बताया कि उनका बेटा बहन सुधा के घर केवल त्योहार पर ही जाता था और दिन के दिन ही आ जाता था। जब वह सुधा के पास जाता था तो उन्हें हमेशा सोनू की सुरक्षा को लेकर खतरा रहता था। उसके बेटे से सुधा का पति, ससुर और दोनों देवर रंजिश रखते थे। करीब आठ साल से यह रंजिश चली आ रही थी। बीच में कहासुनी भी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उसकी हत्या कर देंगे।

पत्नी के सामने ही उतार दिया मौत के घाट सोनू को उसकी पत्नी के सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया। मामता ने बताया कि उसके पति का नमन ने आते ही गला रेत दिया और फिर से चाकू उसकी छाती में घोंप दिया। उसके पति को संभलने का तक मौका नहीं दिया। उसने कहा कि आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

अपने घर का इकलौता बेटा था सुधा का भाई सोनू सोनू परिवार में इकलौता बेटा था। उसकी तीन संतान हैं। दो बेटे और एक बेटी हैं। खेतीबाड़ी ही इनकम का एकमात्र साधन था। बालेश देवी ने बताया कि बेटे की मौत से उनका संसार ही उजड़ गया है। अब बूढ़े मां-बाप का कौन सहारा बनेगा।

ममता बोली, तड़के चार बजे से भूखा है मेरा पति सोनू की पत्नी ममता बार-बार मोर्चरी में रखे पति सोनू के शव को देखने के लिए दौड़ रही थी। रोती बिलखती हुई वह बार-बार यही कह रही थी की मौत की खबर सुनकर पति सोनू बेहद दुखी था। रुड़की आने के लिए वह तड़के चार बजे ही घर से चल दिए थे। वह बिना कुछ खाए पीए ही निकले थे। रुड़की पहुंचने के बाद भी पानी तक नहीं पीया था। वह मोर्चरी में भूखे ही लेटे हैं।

पहले बल्ली से फिर फीते से घटनास्थल को घेरा रुड़की। सोनू की हत्या घर के चंद कदम की दूरी पर सड़क पर की गई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल को कवर करने का प्रयास किया। ताकि साक्ष्य को जुटाया जा सके। पुलिस ने पहले बांस की बली से घटना स्थल को कवर करने का प्रयास किया। लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कत होने लगी। बाद में पुलिस ने फीता लाकर घटना स्थल को कवर किया।

सड़क पर जाम सोनू की हत्या ना तो घर में की गई और ना ही घर के बाहर। सोनू की हत्या कॉलोनी की सड़क के बीचों बीच की गई। जिसकी सूचना मिलते ही काफी संख्या में कॉलोनीवासी एकत्रित हो गए।