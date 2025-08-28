roorkee bjp councillor manish bowler sacked from party after he was arrested in land fruad stf all details रुड़की में BJP पार्षद की पार्टी से छुट्टी, एक दिन पहले जमीन धोखाधड़ी केस में हुए थे अरेस्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज मनीष बॉलर की गिरफ्तारी के विरोध में नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया वहीं, सफाई कर्मचारियों ने गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके अपना विरोध जताया है। इससे नगर की सफाई व्यवस्था भी ठप रही।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रुड़कीThu, 28 Aug 2025 02:48 PM
रुड़की में BJP पार्षद की पार्टी से छुट्टी, एक दिन पहले जमीन धोखाधड़ी केस में हुए थे अरेस्ट

रुड़की में जमीन धोखाधड़ी समेत कई गंभीर मामलों में फंसे नगर निगम के वार्ड नंबर 38 के भाजपा पार्षद मनीष बॉलर को आज पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने एक पत्र जारी कर आदेश पारित कर दिया। इससे पहले मनीष बॉलर के समर्थन में वाल्मीकि समाज भी सड़क पर आज उतर आया और नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया।

वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज मनीष बॉलर की गिरफ्तारी के विरोध में नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया वहीं, सफाई कर्मचारियों ने गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करके अपना विरोध जताया है। इससे नगर की सफाई व्यवस्था भी ठप रही। मनीष बॉलर पर लगे आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन पत्र जारी करते हुए लिखा कि वार्ड संख्या 38 नगर निगम रुड़की के पार्षद मनीष बोलर को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है।

एक दिन पहले एसटीएफ देहरादून की टीम ने बुधवार देर शाम नगर निगम के वार्ड नंबर 38 के भाजपा पार्षद मनीष बॉलर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। मनीष पर जमीन धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार मनीष पूर्व में भी जेल जा चुका है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने मनीष बॉलर की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि एसटीएफ देहरादून की टीम ने किसी मामले में मनीष को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने कहा कि मनीष के साथ अगर पुलिस किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करती है तो आज से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने बताया कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

Uttarakhand News

