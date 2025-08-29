गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था बीजेपी पार्षद, वाल्मीकि गैंग पर STF की बड़ी कार्रवाई

रुड़की से भाजपा के पार्षद समेत तीन लोगों को उत्तराखंड एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो जमीनों पर अवैध कब्जा करने और फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल थे।

संगठित अपराधियों और कुख्यात गैंगस्टरों के लिए काम करने के मामले में भाजपा के रुड़की के पार्षद, होमगार्ड की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में एक हरिद्वार में कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि का भतीजा है। दूसरा इनके गांव का है। तीनों पर प्रवीण के लिए काम करने, लोगों की जमीनों पर कब्जा और अवैध दस्तावेज बनाकर बेचने में जुड़े होने का आरोप है।

एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने गुरुवार दोपहर प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले कुछ महीनों से सूचनाएं और अज्ञात व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र मिल रहे थे। इनमें बताया गया था कि प्रवीण वाल्मीकि कुख्यात सुनील राठी गैंग का हिस्सा रह चुका है। वह हरिद्वार में हत्या, रंगदारी और अवैध संपत्ति कब्जाने में शामिल है। वर्तमान में सितारगंज जेल में बंद प्रवीण गुर्गों के जरिए हरिद्वार में पार्किंग ठेकों और लोगों की बेशकीमती जमीनों को धमकाकर हड़प रहा है। इस गैंग ने अब तक कई हत्याएं और आपराधिक गतिविधियां अंजाम दी हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक आरबी चमोला की टीम ने सूचनाओं की जांच शुरू की। जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर 27 अगस्त को निरीक्षक एनके भट्ट के नेतृत्व में थाना गंगनहर में प्रवीण वाल्मीकि, उसके भतीजे मनीष बॉलर और पंकज अष्टवाल सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया किया गया। 27 अगस्त की देर रात एसटीएफ ने हरिद्वार के गंगनहर क्षेत्र से मनीष बॉलर और पंकज अष्टवाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सुनेहरा, थाना गंगनहर, हरिद्वार के निवासी हैं। मनीष भाजपा से रुड़की नगर निगम का पार्षद भी है। वहीं गुरुवार शाम इस गैंग से फर्जी रजिस्ट्री कराने में शामिल रही होमगार्ड की पत्नी निर्देश को गिरफ्तार किया।