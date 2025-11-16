नेपाल सीमा से 80 मीटर दूर पूर्व सैनिक के घर घुसे बदमाश, दंपति को अधमरा छोड़ सब लूटकर ले गए
संक्षेप: भारत-नेपाल सीमा से 80 मीटर दूर सात से आठ बदमाशों ने पूर्व सैनिक के घर डकैती की। दंपति को अधमरा छोड़ बदमाश सब लूटकर ले गए। पुलिस को बदमाशों के नेपाल से आने की आशंका है।
भारत-नेपाल सीमा से 80 मीटर दूर बनबसा में पूर्व सैनिक के घर में घुसे सात-आठ बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति से हाथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूटपाट की। नकदी और लाखों के सोने-चांदी के आभूषण लूट ले गए। महिला के कानों से कर्णफूल भी नोंच लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने लोहे के रॉड और धारदार हथियार से वार किए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ तेज कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, ग्राम सभा गुदमी के लाटाखेत भैंसाभोज में रहने वाले सेना से रिटायर 63 वर्षीय भीम सिंह गोवाड़ी ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात साढ़े 12 बजे के करीब उनके घर में पीछे की तरफ से सात-आठ नकाबपोश बदमाश घुस आए। घर में वह और उनकी 60 वर्षीय पत्नी सरस्वती देवी सो रहे थे। दोनों ने शोर मचाया और विरोध किया तो बदमाशों ने हथियारों से कई वार किए। बदमाशों ने दोनों के हाथ पीछे की ओर बांध दिए और भीम सिंह की सोने की अंगूठी छीन ली। फिर पत्नी के कानों से सोने कर्णफूल नोंच लिए।
इससे दोनों कान फट गए और खून बहने लगा। चांदी की पायल भी निकाल ली। पत्नी रोने लगी तो बदमाशों ने उन्हें मारा। बदमाशों ने अलमारी तोड़कर गहने और पांच हजार रुपये लूटे। दोनों को बंधक छोड़कर भाग गए। इसके बाद दोनों ने आवाज लगाकर पड़ोसियों को बुलाया। बुजुर्ग के सिर और हाथ में गंभीर चोट आई हैं।
नेपाल सीमा से महज 80 मीटर दूर घर
पुलिस की थ्यौरी पर यकीन करें, तो डकैतों ने मकान की पिछले दो तीन दिन से रेकी की थी। ये परिवार किसी काम से घर से बाहर था। गुरुवार को परिवार के दो सदस्य घर पहुंचे। इसके बाद डकैतों ने बीते शुक्रवार को घर में डकैती डाली। पुलिस का कहना है कि मकान नेपाल सीमा से 70-80 मीटर दूरी पर है। इसके पीछे दुधारा चांदनी का नेपाल सीमा से लगा खुला जंगल है। दुधारा चांदनी में वर्तमान में ड्राइपोर्ट का काम चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दंपत्तियों ने घर के अंदर छह डकैतों को देखा, उनकी डकैतों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। कुछ बाहर नजर रख रहे होंगे। डॉग स्क्वायड ने डकैतों के नेपाल की तरफ जाने का संकेत दिया है।
नेपाल से जुड़े तार
वारदात के तार नेपाल से जुड़ रहे हैं। डकैतों ने मकान के पीछे बने अल्यूनियिम दरवाजे को तोड़ कर घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि डकैत मकान के पीछे अल्यूमिनियम के दरवाजे को तोड़ कर अंदर घुसे। कई कमरे खंगालने के बाद डकैत आगे की तरफ बने कमरे में पहुंचे।
अस्पताल में भर्ती
दोनों को पड़ोसी अस्पताल ले गए। शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोनों ने पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि तहरीर पर बीएनसी की धारा 310, 311 और 331/8 में मुकदमा दर्ज किया है।
