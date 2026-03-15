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मंगलौर में लुटेरों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग को कार से उड़ाया, मौके पर मौत

Mar 15, 2026 09:46 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
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मंगलौर में बदमाशों ने पहले कार बुक की और रास्ते में ड्राइवर से कार लूट ली। इस बीच कुछ दूर आगे जाने पर उनकी कार से 65 वर्षीय बुजुर्ग की टक्कर हो गई। बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मंगलौर में लुटेरों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग को कार से उड़ाया, मौके पर मौत

मंगलौर में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां टैक्सी कार लूटकर भाग रहे बदमाशों ने तेज रफ्तार में स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, शनिवार देर रात तीन अज्ञात बदमाशों ने हरियाणा जाने के बहाने रुड़की से एक टैक्सी कार बुक की थी। कार चालक रोहित यात्रियों को लेकर निकला और मंगलौर की ओर बढ़ रहा था। जब कार मंगलौर गुड़मंडी के पास पहुंची तो बदमाशों ने चालक से गाड़ी रुकवाने को कहा। जैसे ही रोहित ने कार रोकी, तीनों बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरन कार से बाहर धक्का दे दिया। इसके बाद आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गए।

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लिब्बरहेड़ी के पास बुजुर्ग को उड़ाया

कार लूटने के बाद बदमाश तेज रफ्तार से मुजफ्फरनगर की ओर भागने लगे। इसी दौरान रास्ते में लिब्बरहेड़ी के पास सामने से आ रहे स्कूटी सवार 65 वर्षीय अनिल त्यागी उनकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनिल त्यागी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल त्यागी ग्राम कुआंहेड़ी के निवासी थे और किसी काम से स्कूटी से जा रहे थे।

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सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

दुर्घटना के बाद बदमाश घबरा गए और लूटी हुई कार को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया।

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इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्क हो गई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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