देहरादून से हर घंटे चलेगी रोडवेज बस, त्योहारी सीजन में फिर शुरू हुई वॉल्वो सेवाएं

त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तराखंड रोडवेज ने बरसात में बंद की गई अपनी 50% वॉल्वो बस सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है, खासकर देहरादून से दिल्ली के लिए बसों के फेरे बढ़ाकर 23 कर दिए गए हैं, जबकि मसूरी के लिए बसें बंद होने पर जनता ने आक्रोश व्यक्त किया है।

इस त्योहारी सीजन में रोडवेज ने बरसात में बंद 50% वॉल्वो सेवाओं को फिर शुरू कर दिया है। देहरादून से दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा बसें चल रही हैं। यही नहीं, दिल्ली के लिए रोडवेज ने वॉल्वो के फेरे बढ़ाने का निर्णय भी लिया है। दूसरी तरफ, मसूरी के लिए रोडवेज बस सेवा बंद होने का आरोप लगाकर शुक्रवार को लोगों ने नाराजगी जाहिर की।

रोडवेज के बेड़े में 43 वॉल्वो भी हैं। मानसून में भारी बारिश के चलते लोग लंबे सफर से परहेज कर रहे थे। इस कारण रोडवेज बसों में यात्री संख्या घट गई। वॉल्वो को भी इक्का-दुक्का यात्री मिल पा रहे थे। लिहाजा, रोडवेज ने उत्तराखंड में 50 फीसदी यानी 22 वॉल्वो का संचालन रोक दिया था, लेकिन अब मौसम खुलने के साथ त्योहारी सीजन के चलते यात्री संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में रोडवेज ने सभी वॉल्वो सेवाओं को शुरू कर दिया। देहरादून स्थित आईएसबीटी से दिल्ली के लिए पहले 12 सेवाएं चल रही थीं, अब इनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई, जो सुबह पांच बजे से आधे-एक घंटे में देर रात 12 तक चलेंगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी और काठगोदाम से भी वॉल्वो का संचालन शुरू कर दिया है।

मसूरी में रोडवेज बसें नहीं चलने से आक्रोश पर्यटन नगरी में आपदा के बाद उत्तराखंड रोडवेज की बसें बंद किए जाने से जनता में आक्रोश है। राज्य आंदोलनकारी टीकम रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर इस परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने मांग की है कि मसूरी में परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाए या परिवहन निगम के टेंपो ट्रैवलर्स में पहचान पत्र या पास पर निशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी-दून मार्ग पर 16 सितंबर को आपदा के बाद रोडवेज द्वारा संचालित बस सेवाएं बंद हैं।

आय में 40 लाख तक का इजाफा बरसात में रोडवेज की रोजाना की आय करीब एक करोड़ 40 लाख रुपये तक हो रही थी, लेकिन अब यात्री संख्या बढ़ने पर रोजाना की आमदनी एक करोड़ 80 लाख रुपये तक पहुंच गई है। दीवाली तक इस आंकड़े में और इजाफे की उम्मीद है।

उत्तराखंड रोडवेज के महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने कहा, मौसम खुलने के बाद रोडवेज की बसों में यात्री बढ़ने लगे हैं। बरसात में 50 फीसदी वॉल्वो सेवाएं ही चलाई जा रही थीं, अब बाकी सेवाओं का भी संचालन शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन में यदि भीड़ बढ़ती है तो बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे।