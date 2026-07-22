रोडवेज में 1 अगस्त से सफर हो रहा सस्ता, टिकट बुकिंग कराने पर भी छूट
उत्तराखंड रोडवेज में सफर सस्ता हो रहा है। रिटर्न टिकट और ग्रुप में टिकट बुकिंग पर छूट मिलेगी। अफसरों के अनुसार, यह योजना अगले महीने की एक तारीख से शुरू होने जा रही है।
रविंद्र थलवाल
उत्तराखंड रोडवेज ऐसे यात्रियों को, जो बस में जाने के साथ ही वापस आने (रिटर्न जर्नी) का भी टिकट बुक करेंगे, उन्हें किराये में छूट देने की योजना शुरू करने जा रहा है। ग्रुप में टिकट लेने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। अफसरों के अनुसार, यह योजना अगले महीने की एक तारीख से शुरू होने जा रही है।
10% की छूट मिलेगी जाने और वापस आने की टिकट बुकिंग पर
यदि रोडवेज बस में जाने और वापस आने की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, तो किराये में दस फीसदी की छूट दी जाएगी। किराये की यह छूट सभी श्रेणी की बसों में मिल सकेगी, जिसमें वॉल्वो, एसी और साधारण बसें शामिल हैं। इसके लिए प्रबंधन ने सभी डिपो को निर्देशित कर दिया है। इस योजना का फायदा न केवल यात्रियों को मिलेगा, बल्कि रोडवेज बसों में यात्री बढ़ने से आमदनी भी बढ़ेगी।
70 हजार यात्री करते हैं रोज सफर
रोडवेज बसों में रोज औसतन 70 हजार यात्री सफर करते हैं। इसके बेड़े में एक हजार 300 से ज्यादा बसें हैं। इनमें से 900 से भी ज्यादा बसें रोजाना ऑन रूट रहती हैं।
ग्रुप बनाकर भी पा सकते हैं टिकट पर छूट
यदि छह लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं, तो किराये में चौथे टिकट पर 10, पांचवें पर 12 और छठे टिकट पर 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी। यह छूट ऑनलाइन टिकट के साथ ही बस अड्डे पर भी यात्री समूह बनाकर टिकट लेकर हासिल कर सकते हैं।
क्या बोले अधिकारी
उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने कहा कि रिटर्न जर्नी और ग्रुप में टिकट बुक करने पर यात्री किराये में रियायत की योजना पूरे त्योहारी सीजन में लागू रहेगी। इसे लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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