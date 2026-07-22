Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रोडवेज में 1 अगस्त से सफर हो रहा सस्ता, टिकट बुकिंग कराने पर भी छूट

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड रोडवेज में सफर सस्ता हो रहा है। रिटर्न टिकट और ग्रुप में टिकट बुकिंग पर छूट मिलेगी। अफसरों के अनुसार, यह योजना अगले महीने की एक तारीख से शुरू होने जा रही है।

रोडवेज में 1 अगस्त से सफर हो रहा सस्ता, टिकट बुकिंग कराने पर भी छूट

रविंद्र थलवाल

उत्तराखंड रोडवेज ऐसे यात्रियों को, जो बस में जाने के साथ ही वापस आने (रिटर्न जर्नी) का भी टिकट बुक करेंगे, उन्हें किराये में छूट देने की योजना शुरू करने जा रहा है। ग्रुप में टिकट लेने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। अफसरों के अनुसार, यह योजना अगले महीने की एक तारीख से शुरू होने जा रही है।

10% की छूट मिलेगी जाने और वापस आने की टिकट बुकिंग पर

यदि रोडवेज बस में जाने और वापस आने की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, तो किराये में दस फीसदी की छूट दी जाएगी। किराये की यह छूट सभी श्रेणी की बसों में मिल सकेगी, जिसमें वॉल्वो, एसी और साधारण बसें शामिल हैं। इसके लिए प्रबंधन ने सभी डिपो को निर्देशित कर दिया है। इस योजना का फायदा न केवल यात्रियों को मिलेगा, बल्कि रोडवेज बसों में यात्री बढ़ने से आमदनी भी बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:पूरे उत्तराखंड में हो रही बारिश, आज चारधाम रूट समेत 6 जिलों में येलो अलर्ट

70 हजार यात्री करते हैं रोज सफर

रोडवेज बसों में रोज औसतन 70 हजार यात्री सफर करते हैं। इसके बेड़े में एक हजार 300 से ज्यादा बसें हैं। इनमें से 900 से भी ज्यादा बसें रोजाना ऑन रूट रहती हैं।

ग्रुप बनाकर भी पा सकते हैं टिकट पर छूट

यदि छह लोग एक साथ टिकट बुक करते हैं, तो किराये में चौथे टिकट पर 10, पांचवें पर 12 और छठे टिकट पर 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी। यह छूट ऑनलाइन टिकट के साथ ही बस अड्डे पर भी यात्री समूह बनाकर टिकट लेकर हासिल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कांवड़ मेले में दुकानदार का पंजीकरण सबसे जरूरी, ये 3 नियम भी मानने होंगे

क्या बोले अधिकारी

उत्तराखंड परिवहन निगम (रोडवेज) महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने कहा कि रिटर्न जर्नी और ग्रुप में टिकट बुक करने पर यात्री किराये में रियायत की योजना पूरे त्योहारी सीजन में लागू रहेगी। इसे लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:पानी का टैंक पूरे परिवार के लिए काल बना, जहरीली गैस से मां और दो बेटों की मौत
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।