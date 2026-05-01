सड़क हादसे ने बेटी छीनी, AIIMS में माता-पिता ने अंगदान से 2 परिवारों को नई जिंदगी दी
एम्स ऋषिकेश में बिजनौर की 25 वर्षीय युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। डॉक्टरों की सलाह पर परिवार ने बेटी के अंगदान से दो परिवारों की जिंदगी रोशन की। लिवर और किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया।
सड़क हादसे में ब्रेन डेड घोषित 25 वर्षीय युवती ने अंगदान कर दो मरीजों को नई जिंदगी देने की राह खोल दी। ऋषिकेश एम्स में गुरुवार रात पौने ग्यारह बजे बिजनौर की इस युवती के लिवर-किडनी का दो अन्य मरीजों में प्रत्यारोपण शुरू हुआ। जहां एक ओर किडनी ट्रांसप्लांट का यह 23वां मामला है, वहीं संस्थान में पहली बार लिवर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया भी शुरू की गई।
बीती 21 अप्रैल को बिजनौर निवासी 25 वर्षीय एक युवती सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे बेहतर उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स लाया गया था। उसके मस्तिष्क में गंभीर चोट आई थी जिससे उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखा गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। मस्तिष्क में गंभीर चोट के कारण युवती को मृत घोषित कर दिया गया।
युवती के घरवालों ने अंगदान किया
एम्स प्रशासन ने संवेदनशील पहल करते हुए युवती के परिजनों को अंगदान करने के लिए प्रेरित किया, जिस पर उन्होंने सहमति दे दी। इसके बाद 20 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने संस्थान की निदेशक प्रो. मीनू सिंह और चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर सत्यश्री के नेतृत्व में लिवर और किडनी प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू की। एम्स में दो जरूरतमंद मरीजों-जिनमें एक लिवर फेलियर से जूझ रहे हैं जबकि दूसरे किडनी रोग से पीड़ित हैं, को उक्त युवती के अंग प्रत्यारोपित किए जा रहे हैं। यह जटिल प्रक्रिया लगभग छह से सात घंटे तक चलने की संभावना है। प्रो.मीनू सिंह के अनुसार, संस्थान में किडनी प्रत्यारोपण का यह 23वां मामला है, जबकि लिवर ट्रांसप्लांट पहली बार किया जा रहा है।
लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट
उनका कहना है कि समाज में लिवर संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे प्रत्यारोपण की जरूरत भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि ब्रेन डेड मरीजों के अंगदान की संख्या कम होने के कारण कैडेवर डोनर से लिवर प्रत्यारोपण बहुत सीमित है। इसी वजह से लंबे समय से ये सुविधा शुरू करने की जरूरत महसूस हो रही थी।
दो लोगों को नया जीवन दिया
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 25 वर्षीय ब्रेन डेड युवती के अंगदान से दो मरीजों को नया जीवन मिला। युवती के परिजनों ने साहसिक निर्णय लेते हुए लीवर और किडनी दान करने की सहमति दी। यह निर्णय दो गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हुआ। वहीं लीवर ट्रांसप्लांट से एक मरीज को नई जिंदगी मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने डोनर के परिजनों के इस महान निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। अंगदान की यह पहल न केवल जीवन बचाने का कार्य है, बल्कि समाज में जागरूकता और मानवता का संदेश भी देती है।
क्या बोले अधिकारी
एम्स पीआरओ डॉ. ए मोहंती का कहना है कि अंगदान को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। बीते कुछ दिनों से पांच जरूरतमंदों के ब्लड सैंपल लेकर जांच की जा रही थी। जिसके बाद अंगदान के लिये दो लोगों का चयन किया गया है। इसके लिये उनके परिजनों द्वारा ब्लड भी डोनेट किया गया। बताया कि अंग प्रत्यारोपण में अधिक ब्लड की जरूरत पड़ती है।
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