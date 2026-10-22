उत्तराखंड में मौत बनकर दौड़ी रात! अलग-अलग हादसों में दो दोस्तों समेत 8 की जान गई
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में एक ही रात अलग-अलग हादसों में दोस्तों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। सभी हादसे दशहरे की रात को हुए।
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में दो दोस्तों समेत आठ लोगों की मौत हो गई। रुद्रपुर, दिनेशपुर, गदरपुर, रामनगर में सभी हादसे मंगलवार देर रात को हुए। वहीं एक अज्ञात व्यक्ति की हादसे में मौत हुई है।
दिनेशपुर के मोतीपुर वॉर्ड दो निवासी 18 वर्षीय सुजल और उसका दोस्त 25 वर्षीय समीर मंडल रात करीब दो बजे बाइक से शक्तिफार्म से दिनेशपुर लौट रहे थे। किच्छा रोड में बगवाड़ा के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। समीर की मौके पर जबकि सुजल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
दिनेशपुर से लौटते समय ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर के वॉर्ड पांच निवासी 28 वर्षीय दिशांत सरकार की स्कूटी को बाइक ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दो बाइकों की टक्कर में दशहरा मेला देखकर घर लौट रहे मॉडल कालोनी निवासी बलजीत सिंह की पत्नी 44 वर्षीय गुरमीत कौर की मौत हो गई। टक्कर के बाद गुरमीत बाइक से छिटककर डिवाइडर से टकरा गई थीं।
रेशमबाड़ी निवासी लालता प्रसाद दोस्त जंग बहादुर के साथ बाइक से बहेड़ी में शादी में शामिल हो गए थे। किच्छा रोड पर डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, कुचलने से लालता प्रसाद की मौत हो गई। केलाखेड़ा टांडा निवासी 20 वर्षीय रघुवीर बाइक से हल्द्वानी आ रहे थे। मोतीनगर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से जख्मी रघुवीर को जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
रामनगर में कोसी बैराज के पास दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में डिग्री कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र 20 वर्षीय भावेश जोशी पुत्र दीपक जोशी की मौत हो गई।
दो और की गई जान
रुद्रपुर में पेंट करते समय गिरने पर बिलासपुर निवासी 52 वर्षीय श्याम सुंदर की मौत हो गई। जबकि रामनगर में हाथीडंगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास सिंचाई विभाग की नहर में 12वीं के छात्र 18 वर्षीय मुकुल अधिकारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
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