Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Rising Bear Threat in Uttarakhand MP Anil Baluni Urges Centre for Immediate Action
उत्तराखंड में भालुओं का इतना आतंक, भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में सरकार से मांगी मदद

उत्तराखंड में भालुओं का इतना आतंक, भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में सरकार से मांगी मदद

संक्षेप:

उत्तराखंड में भालुओं का आतंक मचा हुआ है। पहाड़ में जानवरों के हमले से लगातार लोगों की मौत हो रही है। भाजपा सांसद ने दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर मदद मांगी है। 

Thu, 27 Nov 2025 10:57 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गुलदार और भालू के हमलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। टिहरी के स्वाडी, चाह गडोलिया के पास भालू के हमले में घायल एक संस्था के कर्मचारी की हायर सेंटर ले जाने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सदमे में उसे अटैक पड़ गया। मृतक मूल रूप से चमोली का रहने वाला था। उधर रुद्रप्रयाग में एक युवक को भालू ने घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पौड़ी गुलदार के हमलों से गुस्साए लोगों ने पौड़ी-श्रीनगर हाईवे पर करीब एक घंटा जाम लगाया। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के खौफ को देखते हुए भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली दौड़ लगाई और केंद्र सरकार से मदद मांगी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उन्हें राज्य की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी। बलूनी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून सहित अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से मानव-वन्य जीव संघर्ष पर एक विस्तृत अध्ययन कराया जाए, ताकि इसके वास्तविक कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान निकाला जा सके।

ये भी पढ़ें:मॉर्निंग वॉक पर निकले उत्तराखंड CM पुष्कर धामी, सड़क पर चाय भी बनाई

बलूनी ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। वन्य जीवों के हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। पहली बार गढ़वाल और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भालुओं के हमलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अत्यंत गंभीर विषय है।

गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंज के डोभाल ढांढरी में गुलदार को मारने के आदेश जारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को पौड़ी-श्रीनगर हाईवे पर जाम लगा दिया। जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम को भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रखा। प्रशासन के 24 घंटे के भीतर गुलदार को मारने के आदेश जारी करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Uttarakhand Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।