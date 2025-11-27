उत्तराखंड में भालुओं का इतना आतंक, भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में सरकार से मांगी मदद

संक्षेप: उत्तराखंड में भालुओं का आतंक मचा हुआ है। पहाड़ में जानवरों के हमले से लगातार लोगों की मौत हो रही है। भाजपा सांसद ने दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर मदद मांगी है।

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गुलदार और भालू के हमलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। टिहरी के स्वाडी, चाह गडोलिया के पास भालू के हमले में घायल एक संस्था के कर्मचारी की हायर सेंटर ले जाने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सदमे में उसे अटैक पड़ गया। मृतक मूल रूप से चमोली का रहने वाला था। उधर रुद्रप्रयाग में एक युवक को भालू ने घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पौड़ी गुलदार के हमलों से गुस्साए लोगों ने पौड़ी-श्रीनगर हाईवे पर करीब एक घंटा जाम लगाया। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों के खौफ को देखते हुए भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली दौड़ लगाई और केंद्र सरकार से मदद मांगी है।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उन्हें राज्य की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी। बलूनी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून सहित अन्य विशेषज्ञ संस्थानों के माध्यम से मानव-वन्य जीव संघर्ष पर एक विस्तृत अध्ययन कराया जाए, ताकि इसके वास्तविक कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान निकाला जा सके।

बलूनी ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। वन्य जीवों के हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। पहली बार गढ़वाल और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भालुओं के हमलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अत्यंत गंभीर विषय है।