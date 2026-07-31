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Rishikesh News: बच्चों ने वेस्ट मैटेरियल से आकर्षक कलाकृतियां बनाई

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने बाल क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन कियानीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने बाल क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया

Rishikesh News: बच्चों ने वेस्ट मैटेरियल से आकर्षक कलाकृतियां बनाई

Rishikesh News: नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने शुक्रवार को बाल क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया। जिसमें स्थानीय बच्चों ने अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर आकर्षक एवं उपयोगी कलाकृतियाँ तैयारी की और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मायाकुंड में ट्रस्ट द्वारा आयोजित बाल क्राफ्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ मेयर शंभू पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर रचनात्मक ज्ञान और जिज्ञासा आती है। जो उनके विकास में भी सहायक होती है। ट्रस्ट संयोजिका नीरजा गोयल ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में स्थानीय बच्चों ने अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर आकर्षक एवं उपयोगी कलाकृतियाँ तैयार कीं।

इसके उपरांत बच्चों ने सामाजिक संदेश पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोह लिया।

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