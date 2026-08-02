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Rishikesh News: भानियावाला में झूमेला नृत्य की थाप पर सजेगा तीज महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: भानियावाला में नौ अगस्त को तीज महोत्सव का आयोजन होगा महोत्सव में मेहंदी, तीज क्वीनप्रतियोगिताएं

भानियावाला में झूमेला नृत्य की थाप पर सजेगा तीज महोत्सव
भानियावाला में झूमेला नृत्य की थाप पर सजेगा तीज महोत्सव

Rishikesh News: नौ अगस्त को आयोजित होने वाले तीज महोत्सव को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भानियावाला में रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां भी तय की गईं।

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