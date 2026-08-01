Rishikesh News: हरिद्वार रोड किनारे डंप कचरे का निस्तारण शुरू
Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता। शहर में हरिद्वार रोड स्थित नगर निगम के कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ निस्तारण के लिए शनिवार को प्लांट का
Rishikesh News: शहर में हरिद्वार रोड स्थित नगर निगम के कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ निस्तारण के लिए शनिवार को प्लांट का विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर शंभू पासवान ने शुभारंभ किया।
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