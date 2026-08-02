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Rishikesh News: सपेरा बस्ती में बेखौफ दबंगों का तांड़व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: दो महिलाओं के घर में घुसकर की जमकर तोड़फोड़कि मारपीट करते हुए उन्होंने घरों के भीतर एक भी सामान सही हालत नहीं छोड़ा। टीवी, फ्रिज और छत पर लगे पंखे त

Rishikesh News: सपेरा बस्ती में बेखौफ दबंगों का तांड़व

Rishikesh News: भानियावाला स्थित सपेरा बस्ती में एक दर्जन से ज्यादा बेखौफ दबंगों ने दो घरों में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि मारपीट करते हुए उन्होंने घरों के भीतर एक भी सामान सही हालत नहीं छोड़ा। टीवी, फ्रिज और छत पर लगे पंखे तक तोड़ दिए। राशन का सामान भी घर से निकालकर बाहर फेंक दिया।

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