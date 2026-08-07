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Rishikesh News: आवास-विकास में दबंगों पर दुकान कब्जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: अनुबंध के बावजूद मनमानी से किरायेदारी समाप्त करने का भी दावाआवास विकास क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर दबंगों ने स्टोर म

Rishikesh News: आवास-विकास में दबंगों पर दुकान कब्जाने का आरोप

Rishikesh News: आवास विकास क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की गई। विरोध करने पर दबंगों ने स्टोर में दवाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर दस लाख रुपए की डिमांड भी की। शिकायत के आधार पुलिस ने छह नामजद कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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