Rishikesh News: बंद प्राथमिक विद्यालय का सामान न हटाएं
Rishikesh News: ग्राम प्रधान ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्रग्राम प्रधान ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्रबंद विद्यालय से सामान शिफ्ट करने पर जताई आपत्ति
Rishikesh News: ग्राम पंचायत नांद मल्ला में बंद हुए प्राथमिक विद्यालय के सामान को बिना सूचना अन्यत्र शिफ्ट किए जाने पर ग्राम प्रधान ने कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर विद्यालय की आवश्यक अभिलेखीय सामग्री को नियमानुसार सुरक्षित रखने तथा अनुमति के बिना हटाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
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