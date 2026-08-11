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Rishikesh News: पेयजल बिल प्रकरण में डीएम ने बैठाई जांच

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: रायवाला ग्राम सभा की कोर कमेटी ने डीएम से मुलाकात कर दी जानकारी रायवाला ग्राम सभा की कोर कमेटी ने डीएम से मुलाकात कर दी जानकारी ग्रामीणों पर अर्धनगर

Rishikesh News: पेयजल बिल प्रकरण में डीएम ने बैठाई जांच

Rishikesh News: रायवाला ग्राम सभा की कोर कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दून जाकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिसमें उन्होंने गांव में ग्रामीणों पर जबरन थोपे गए बिलों पर पेयजल बिलों में अनियमितता का आरोप लगाया और बिलों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून ने मामले में जांच बैठा दी है।

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