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Rishikesh News: नीलकंठ मार्ग पर सिर्फ दोपहिया की एंट्री

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: स्थाीनय लोगों की सहुलियत को लोकल सवारी वाहनों को आवागमन की छूट नीलकंठ मोटर मार्ग पर शनिवार को डाक कांवड़ की वजह से वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिसके चलते

Rishikesh News: नीलकंठ मार्ग पर सिर्फ दोपहिया की एंट्री

Rishikesh News: नीलकंठ मोटर मार्ग पर शनिवार को डाक कांवड़ की वजह से वाहनों का दबाव बढ़ गया। जिसके चलते पुलिस ने महज दोपहिया वाहनों को छोड़ कार व अन्य बड़े वाहनों को आवागमन मार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। नीलकंठ का रूख कर रहे वाहनों को गरूड़चट्टी चेकपोस्ट से ही लौटा दिया गया। सिर्फ सवारी वाहनों को पुलिस ने मार्ग पर आवागमन की छूट दी है।

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