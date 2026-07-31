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Rishikesh News: पंच सम्मेलन में योजनाओं और विकास कार्यों पर मंथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: यमकेश्वर में वीबीजी-राम-जी योजना के अंतर्गत पंच सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को योजना के उद्देश्यों, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन पर जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधियों से विभिन्न सुझाव भी लिए गए। खंड विकास अधिकारी सहित कई अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित रहे।

Rishikesh News: पंच सम्मेलन में योजनाओं और विकास कार्यों पर मंथन

Rishikesh News: विकासखंड यमकेश्वर में विकसित वीबीजी-राम-जी योजना के तहत पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को योजना के उद्देश्यों, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और गांवों में विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जानकारी दी गई। साथ ही जनप्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर सुझाव भी लिए गए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी आकाश बेलवाल, डीपीओ मुकेश बंगवाल, ब्लॉक प्रमुख सीता चौहान, कनिष्ठ प्रमुख धर्मेंद्र सिंह रावत, अनिल नेगी, प्रीतम पयाल आदि मौजूद रहे।

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