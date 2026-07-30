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Rishikesh News: ज्योतिर्मठ में माता सीता के मंदिर का नवनिर्माण करे : बीकेटीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: उत्तराखंड क्रांति दल ने ज्योतिर्मठ के ग्राम चांई में पौराणिक सीता मंदिर के नवनिर्माण की मांग की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर धनराशि का ब्यौरा मांगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वीकृत धनराशि के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है।

ज्योतिर्मठ में माता सीता के मंदिर का नवनिर्माण करे : बीकेटीसी
ज्योतिर्मठ में माता सीता के मंदिर का नवनिर्माण करे : बीकेटीसी

Rishikesh News: ज्योतिर्मठ के ग्राम चांई में पौराणिक सीता मंदिर का नवनिर्माण नहीं होने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मंदिर के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा देने और मंदिर नवनिर्माण की मांग की।

मंदिर की स्थिति

गुरुवार को यूकेडी के कार्यकर्ता चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप स्थित बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के कार्यालय में पहुंचे। यहां केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि चमोली के विकासखंड ज्योतिर्मठ के ग्राम चांई में माता सीता का उत्तर भारत का एकमात्र पौराणिक मंदिर है। वर्तमान समय में यह पवित्र मंदिर काफी जीर्ण-क्षीण अवस्था में है। मजबूरन पुजारी और भक्तों को मंदिर से हटकर एक कमरे में माता सीता की शिला की पूजा करनी पड़ रही है।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोग कई बार बीकेटीसी और जिला प्रशासन से मंदिर के नवनिर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए पूर्व में धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, बावजूद इसके बीकेटीसी की ओर से कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। यदि 15 दिनों के भीतर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो उक्रांद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष मोहन सिंह असवाल, बृजमोहन सजवान, सौम्या चौधरी, राजेंद्र गुनसोला, रमेश राठौड़ी, अनिल राणा, मंजू कलोदा, जयपाल सिंह भंडारी, विजयपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

सीता मंदिर का नवनिर्माण कब मांग की गई?
सीता मंदिर का नवनिर्माण की मांग गुरुवार को की गई।
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