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Rishikesh News: गोशाला के लिए मिलेंगे एक करोड़ 80 लाख

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोघा ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारीलाख रूपये का बजट पहली किश्त के रूप में जारी होने की उम्मीद जगी है। दो ह

गोशाला के लिए मिलेंगे एक करोड़ 80 लाख
गोशाला के लिए मिलेंगे एक करोड़ 80 लाख

Rishikesh News: उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोघा ने कहा है कि रायवाला में प्रस्तावितक गौशाला निर्माण के लिए 1.80 करोड़ का प्रस्ताव शासन के पास है। शनिवार को गीतानगर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने दावा किया कि बोर्ड पहले ही इस प्रस्ताव में वित्तीय सहयोग के लिए अपनी सहमति दे चुका है। शासन से भी 20 अगस्त तक प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।

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