Rishikesh News: छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को जल्द चिन्हीत करे सरकार
Rishikesh News: राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक आयोजित की आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं होने सहित अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई है।
Rishikesh News: छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं होने सहित अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जाधारी स्वामी रसिक महाराज से मांगे पूरी करवाने की गुहार लगाई। शुक्रवार को बस अड्डा स्थित राज्य निर्माण सेनानी शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई। राज्य निर्माण सेनानी सहीद स्मारक के अध्यक्ष डीएस गुसाईं ने कहा कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने सरकार से छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हीत करने, 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, राज्य आंदोलनकारियों को राज्य निर्माण सेनानियों का दर्जा देने आदि की मांग की।
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