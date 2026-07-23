Rishikesh News: डयूटी पर मृत हुए लाइन मैन के परिजनों से मिले विधायक
Rishikesh News: लाइनमैन प्रदीप कश्यप की करंट लगने से मौत के बाद विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने लापरवाही की जांच और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की मुआवजा और नौकरी देने का भरोसा दिया। जबकि भीम आर्मी ने एसडीएम को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
Rishikesh News: करंट लगने से मृत लाइनमैन प्रदीप कश्यप के परिजनों से गुरुवार को विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने सर्वहारा नगर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने हादसे पर शोक जताते हुए मामले की जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा व आश्रित को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। परिजनों ने विधायक को बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। उनका आरोप है कि एक ही खंभे पर दो फीडर थे। इनमें से एक फीडर बंद किया गया, जबकि दूसरा चालू रहने से लाइन में करंट प्रवाहित हो गया और प्रदीप कश्यप की मौत हो गई।
इस पर विधायक ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता वीके सिंह से फोन पर बात कर पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच जल्द पूरी कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद को पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नियमानुसार नौकरी देने और शासन से मिलने वाली मुआवजा राशि शीघ्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी。
50 लाख मुआवजे की मांग
उधर, भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने ऋषिकेश तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने लाइनमैन प्रदीप कश्यप की मौत को विभागीय लापरवाही का परिणाम बताते हुए मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा, एक आश्रित को सरकारी नौकरी और घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर भीम आर्मी के ऋषिकेश तहसील अध्यक्ष नीरज कुमार, मनोज जाटव, चंद्रकांत, दिनेश जाटव, अंकित जाटव, जोगेंद्र सिंह, शिकंदर सिंह, विवेक राजभर, रंजीत राजभर, कल्लू, कपिल, राहुल जैनी, टिंकू, विवेक, अभिषेक आदि उपस्थित रहे।
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