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Rishikesh News: डॉक्टर के घर से नकदी और गहने साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: सोमेश्वर नगर में दो मंजिला भवन में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम शिकायत पर

Rishikesh News: डॉक्टर के घर से नकदी और गहने साफ

Rishikesh News: सोमेश्वर नगर में चोर ने एक डॉक्टर के बंद घर को खंगाल दिया। चोर घर से एक लाख की नकदी व गहने लेकर फरार हो गए। दस जुलाई की इस घटना में पुलिस ने अब 18 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जल्द खुलासे का दावा किया है।

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