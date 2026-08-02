Rishikesh News: पालिका के कैफेटेरिया में चोरी
Rishikesh News: जौलीग्रांट, संवाददाता।डोईवाला डिग्री कॉलेज के नजदीक नगर पालिका के बंद पड़े कैफेटेरिया को अज्ञात ने खंगाल दिया। वह बिजली के
Rishikesh News: डोईवाला डिग्री कॉलेज के नजदीक नगर पालिका के बंद पड़े कैफेटेरिया को चोरों ने खंगाल दिया। वह बिजली के तार, एसी के पाइप और पानी पीने के नल आदि सामान चोरी कर ले गए। इसकी जानकारी पालिका के कर्मचारियों को लगी, तो फौरन उन्होंने इसकी सूचना अवर अभियंता को दी, जिसके बाद उन्होंने जौलीग्रांट चौकी पुलिस से शिकायत की। नगरपालिका के अवर अभियंता अखिलेश खंडूड़ी ने बताया कि कर्मचारियों ने रविवार सुबह इसकी जानकारी दी। बताया कि इसकी शिकायत जौलीग्रांट चौकी में की है। वहीं, चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठाणी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।
घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी चेक किया जा रहा है।
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