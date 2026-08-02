Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rishikesh News: पालिका के कैफेटेरिया में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

Rishikesh News: जौलीग्रांट, संवाददाता।डोईवाला डिग्री कॉलेज के नजदीक नगर पालिका के बंद पड़े कैफेटेरिया को अज्ञात ने खंगाल दिया। वह बिजली के

Rishikesh News: पालिका के कैफेटेरिया में चोरी

Rishikesh News: डोईवाला डिग्री कॉलेज के नजदीक नगर पालिका के बंद पड़े कैफेटेरिया को चोरों ने खंगाल दिया। वह बिजली के तार, एसी के पाइप और पानी पीने के नल आदि सामान चोरी कर ले गए। इसकी जानकारी पालिका के कर्मचारियों को लगी, तो फौरन उन्होंने इसकी सूचना अवर अभियंता को दी, जिसके बाद उन्होंने जौलीग्रांट चौकी पुलिस से शिकायत की। नगरपालिका के अवर अभियंता अखिलेश खंडूड़ी ने बताया कि कर्मचारियों ने रविवार सुबह इसकी जानकारी दी। बताया कि इसकी शिकायत जौलीग्रांट चौकी में की है। वहीं, चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठाणी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: साकची की बाटा लाइन में एसी के कॉपर पाइप की चोरी से व्यापारी परेशान

घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी चेक किया जा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News Crime News Doiwala

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।