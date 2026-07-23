Rishikesh News: कालेकीढाल में जिम संचालक की संदिग्ध मौत
Rishikesh News: कालेकीढाल क्षेत्र में एक जिम संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। उसका शव बरामदे में लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की मां के अनुसार, वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था।
Rishikesh News: कालेकीढाल क्षेत्र में गुरुवार को एक जिम संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। उसका शव घर के बरामदे में पंखे के कुंडे से फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।
जांच प्रक्रियाकोतवाली पुलिस के अनुसार कालेकीढाल निवासी 28 वर्षीय विशाल त्यागी बुधवार रात घर लौटने के बाद अपने कमरे में चला गया। देर रात उसकी मां की नींद खुली तो उन्होंने विशाल को बरामदे में पंखे के कुंडे से पट्टे के सहारे लटका देखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस के आने से पहले उसे नीचे उतारकर एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
परिवार की जानकारीपूछताछ में मृतक की मां बेबी ने बताया कि विशाल पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था। उसने पहले एक जिम भी संचालित किया था। एसएसआई नवीन जोशी ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसके परेशान होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।