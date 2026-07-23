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Rishikesh News: कालेकीढाल में जिम संचालक की संदिग्ध मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: कालेकीढाल क्षेत्र में एक जिम संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। उसका शव बरामदे में लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की मां के अनुसार, वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था।

Rishikesh News: कालेकीढाल में जिम संचालक की संदिग्ध मौत

Rishikesh News: कालेकीढाल क्षेत्र में गुरुवार को एक जिम संचालक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। उसका शव घर के बरामदे में पंखे के कुंडे से फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

जांच प्रक्रिया

कोतवाली पुलिस के अनुसार कालेकीढाल निवासी 28 वर्षीय विशाल त्यागी बुधवार रात घर लौटने के बाद अपने कमरे में चला गया। देर रात उसकी मां की नींद खुली तो उन्होंने विशाल को बरामदे में पंखे के कुंडे से पट्टे के सहारे लटका देखा। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस के आने से पहले उसे नीचे उतारकर एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार की जानकारी

पूछताछ में मृतक की मां बेबी ने बताया कि विशाल पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में था। उसने पहले एक जिम भी संचालित किया था। एसएसआई नवीन जोशी ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसके परेशान होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

सामान्य प्रश्न

विशाल त्यागी की उम्र क्या थी?
विशाल त्यागी 28 वर्ष के थे।
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