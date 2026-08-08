Rishikesh News: एसएसपी ने परोसी खीर, फूला से किया स्वागत
Rishikesh News: कांवड़ यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे पुलिस कप्तान एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल शनिवार को ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओ
Rishikesh News: एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल शनिवार को ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दूनमार्ग स्थित इंद्रमणि बड़ोनी चौक पर नीलकंठ धाम जा रहे शिवभक्तों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। उन्हें खीर और फल भी बांटे। प्यास बुझाने के लिए कांवड़ियों को एसएसपी ने पानी की बोतलें भी दी।
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