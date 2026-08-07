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Rishikesh News: 200 लोगों ने उठाया पेंशन शिविर का लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: डोईवाला ब्लॉक में पेंशन की दिक्कतें दूर करने को लगा विशेष शिविरडोईवाला ब्लॉक में पेंशन की दिक्कतें दूर करने को लगा विशेष शिविरखाते और दस्तावेजों से

200 लोगों ने उठाया पेंशन शिविर का लाभ
200 लोगों ने उठाया पेंशन शिविर का लाभ

Rishikesh News: डोइवालाा ब्लॉक में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 200 लाभार्थियों की पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया।

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