Rishikesh News: मीनाक्षी बिष्ट के सिर सजा सावन क्वीन का ताज
Rishikesh News: ‘सावन सेलिब्रेशन एवं तीज उत्सव-2026’ में महिलाओं ने बिखेरा हुनर ‘सावन सेलिब्रेशन एवं तीज उत्सव-2026’ में क्षेत्रीय महिलाओं ने गीत-संगीत, नृत्य प्रतिय
Rishikesh News: सावन सेलिब्रेशन एवं तीज उत्सव-2026 में क्षेत्रीय महिलाओं ने गीत-संगीत, नृत्य प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया। लोकगायिका मीना राणा ने गढ़वाली गीतों से समां बांधा। कार्यक्रम में मीनाक्षी बिष्ट ने सावन क्वीन का खिताब जीता। रविवार देर रात अठूरवाला स्थित गणपति गार्डन में आयोजित सावन सेलिब्रेशन एवं तीज उत्सव-2026 का शुभारंभ मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने किया।
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