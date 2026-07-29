Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rishikesh News: गंगा के उफान से सहमी तटीय आबादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

Rishikesh News: चेतावनी रेखा के नजदीक जलस्तर पहुंचने से राहत-बचाव एजेंसियां भी हुई अलर्ट जलस्तर पहुंचने से राहत-बचाव एजेंसियां भी हुई अलर्ट ऋषिकेश, संवाददाता। पहाड़

Rishikesh News: गंगा के उफान से सहमी तटीय आबादी

Rishikesh News: पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को गंगा चेतावनी निशान को छूकर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों पर बसे लोग सहमे हुए हैं। गंगाघट पर पानी से लबालब होने की वजह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान, आचमन व पूजा-अर्चना में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:गंगा ने चेतावनी का निशान किया पार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News Rainfall Ganga

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।