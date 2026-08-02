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Rishikesh News: जिला योग चैंपियनशिप में 300 प्रतिभागियों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप हुईऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप हुईऋषिकेश, संवाददाता। ऋषिके

जिला योग चैंपियनशिप में 300 प्रतिभागियों ने किया प्रदर्शन
जिला योग चैंपियनशिप में 300 प्रतिभागियों ने किया प्रदर्शन

Rishikesh News: ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। जिसमें जिले के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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