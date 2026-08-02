Rishikesh News: जिला योग चैंपियनशिप में 300 प्रतिभागियों ने किया प्रदर्शन
Rishikesh News: ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप हुईऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप हुईऋषिकेश, संवाददाता। ऋषिके
Rishikesh News: ऋषिकेश इंटरनेशनल स्कूल में प्रथम टिहरी जिला योग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। जिसमें जिले के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया।
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