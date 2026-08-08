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Rishikesh News: मंडी में दुकान आवंटन में पारदर्शिता अपनायी जाए

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: कृषि मंडी समिति ऋषिकेश के आढ़तियों ने विधायक से लगाई गुहारकृषि मंडी समिति ऋषिकेश के आढ़तियों ने विधायक से लगाई गुहार

Rishikesh News: मंडी में दुकान आवंटन में पारदर्शिता अपनायी जाए

Rishikesh News: कृषि मंडी समिति ऋषिकेश के आढ़तियों ने मंडी में दुकानो के आवंटन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने दुकानों का आवंटन अवैध तरीके से करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधायक से दुकान आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई।

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