Rishikesh News: विकास के दम पर 2027 में भाजपा फिर लगाएगी जीत की हैट्रिक: पवन सैनी
Rishikesh News: भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पवन सैनी ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।
Rishikesh News: भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पवन सैनी ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर भाजपा आगामी विस चुनाव में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत की हैट्रिक लगाएगी। गुरुवार को रानीपोखरी में भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के गढ़वाल सहसंयोजक अरुण शर्मा के कार्यालय में शिष्टाचार भेंट के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, जनहित के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।
भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं। इस मौके पर संदीप भट्ट, सुनील यादव, संजय असवाल, पूरण सिंह पुंडीर, सूरज रावत, सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे।
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