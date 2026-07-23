Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rishikesh News: विकास के दम पर 2027 में भाजपा फिर लगाएगी जीत की हैट्रिक: पवन सैनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

Rishikesh News: भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पवन सैनी ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है।

विकास के दम पर 2027 में भाजपा फिर लगाएगी जीत की हैट्रिक: पवन सैनी
विकास के दम पर 2027 में भाजपा फिर लगाएगी जीत की हैट्रिक: पवन सैनी

Rishikesh News: भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पवन सैनी ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर भाजपा आगामी विस चुनाव में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत की हैट्रिक लगाएगी। गुरुवार को रानीपोखरी में भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के गढ़वाल सहसंयोजक अरुण शर्मा के कार्यालय में शिष्टाचार भेंट के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, जनहित के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

ये भी पढ़ें:Noida News: बूथ का कार्यकर्ता ही संगठन की ताकत

भाजपा व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं। इस मौके पर संदीप भट्ट, सुनील यादव, संजय असवाल, पूरण सिंह पुंडीर, सूरज रावत, सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Santkabir Nagar News: सांथा में हुआ मेंहदावल विस क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।