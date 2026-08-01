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Rishikesh News: सेवानिवृत्त होकर लौटे प्रदीप नेगी का ढोल बाजे से स्वागत

By Hindustan | Bureau
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Rishikesh News: गढ़वाल राइफल्स से सेवानिवृत्ति हुए अमित ग्राम निवासी प्रदीप नेगीगढ़वाल राइफल्स से सेवानिवृत्ति हुए अमित ग्राम निवासी प्रदीप नेगीऋषिकेश, संवाददाता। अ

Rishikesh News: सेवानिवृत्त होकर लौटे प्रदीप नेगी का ढोल बाजे से स्वागत

Rishikesh News: अमित ग्राम निवासी प्रदीप नेगी गढ़वाल राइफल्स से सेवानिवृत्ति होकर अपने घर पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत ढोल बाजे से किया और उन्हें सम्मानित किया। शनिवार को अमित ग्राम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित पूर्व सैनिक वीरेंद्र रमोला के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने गढ़वाल राइफ्ल्स से सेवानिवृत्त हुए प्रदीप नेगी का ढोल नगाड़ों के स्वागत किया और सम्मानित किया।

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