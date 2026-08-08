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Rishikesh News: सात निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गौशाला भेजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: नगर पालिका टीम ने कैटल कैचर के माध्यम से पकड़े गोवंश नगर पालिका टीम ने कैटल कैचर के माध्यम से पकड़े गोवंशजौलीग्रांट, संवाददाता। डोईवाला नगर क्षेत्र

Rishikesh News: सात निराश्रित गोवंशों को पकड़कर गौशाला भेजा

Rishikesh News: नडोईवाला नगर क्षेत्र में निराश्रित गौवंश को पकड़ने का अभियान जारी है। शनिवार को डोईवाला बाजार क्षेत्र से सात निराश्रित गोवंशों को कैटल कैचर के माध्यम से पकड़कर रायपुर स्थित मां रुक्मणी गौ सेवा सदन गौशाला भेजा गया।

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