Rishikesh News: शहर के लोगों ने घेरा नगर निगम कार्यालय

Rishikesh News: स्थानीय लोगों ने निराश्रित पशुओं और अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जान गंवाने वाले आनंद कुमार के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता की मांग की। पूर्व मंत्री और पार्षदों ने स्थायी समाधान की मांग की।

Rishikesh News: नगर क्षेत्र में निराश्रित पशुओं की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने गुरुवार को ढोल-नगाड़ों के साथ नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए निराश्रित पशुओं को शीघ्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग उठाई। साथ ही दो दिन पहले सांड के हमले में जान गंवाने वाले मीरानगर निवासी आनंद कुमार के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग भी की। गुरुवार को विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोग यात्रा बस अड्डा स्थित नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर निराश्रित पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुधीर राय ने कहा कि ऋषिकेश देश-दुनिया में प्रसिद्ध तीर्थनगरी है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। इसके बावजूद वर्षों से बनी निराश्रित पशुओं की समस्या का नगर निगम स्थायी समाधान नहीं कर पाया है।

निगम की लापरवाही पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण ने कहा कि निगम की लापरवाही से न केवल शहर की छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि स्थानीय लोग घायल होने के साथ अब अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उन्होंने गोशाला निर्माण की मांग दोहराते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थानीय नागरिक चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे।

आर्थिक सहायता की मांग पार्षद सचवीर भंडारी ने भी मृतक आनंद कुमार के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की। अंत में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट को नगर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों में पार्षद सुनीता भारद्वाज, संध्या गोयल, सिमरन उप्पल, धर्मेश मनचंदा, सुरेंद्र सिंह नेगी, सत्ये कपरूवाण, दिनेश रावत, अनिल रावत, राजपाल खरोला, जयेंद्र सजवाण, शिशपाल पोखरियाल, प्रियंका राणा, नवीन रमोला, यशपाल असवाल, शंकर दयाल धनै, किशोर गौड़, आशुतोष तिवाड़ी, वीरेंद्र भारद्वाज, एकांत गोयल आदि शामिल रहे।

अतिक्रमण और जाम का मुद्दा स्थानीय लोगों के प्रदर्शन में नगर क्षेत्र की सड़कों पर अतिक्रमण और जाम का मुद्दा भी उठा। आक्रोशित लोगों ने कहा कि पर्यटन सीजन में चलना तो मुश्किल था ही अब आम दिनों में भी शहर की सड़कों पर आवागमन मुसीबत बन गया है। अतिक्रमण की वजह से पहले ही संकरा सड़कें और ज्यादा तंग हो रही हैं। शिकायत के बावजूद जाम और अतिक्रमण की समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त कदम उठाता भी नजर नहीं आता है。