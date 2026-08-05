Rishikesh News: सभासद पर पत्थरबाजी में दो लोगों पर केस
Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता।हिला पर बच्चों के साथ अभद्रता में सभासद के मौके पर पहुंचते पत्थराव करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सभासद की तहरीर पर
Rishikesh News: मुनिकीरेती में एक महिला पर बच्चों के साथ अभद्रता करने और सभासद के उपर पथराव करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सभासद की तहरीर पर पुलिस ने महिला व उसके पति को नामजद करते हुए संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है।
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