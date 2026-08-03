Rishikesh News: तोड़फोड़ और मारपीट में नौ लोगों पर केस
Rishikesh News: भानियावाला की सपेरा बस्ती में दो घरों में तोड़फोड़ और महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने नौ नामजद आरोपियों समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक अगस्त को जब पीड़ित परिवार शोकसभा में था, तब आरोपियों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट की।
Rishikesh News: भानियावाला स्थित सपेरा बस्ती में दो घरों में तोड़फोड़ और महिला से मारपीट के आरोप में पुलिस ने नौ नामजद समेत अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक चंचल नाथ ने बताया कि एक अगस्त को वह पत्नी और भाभी के साथ मोथरोवाला में आयोजित शोकसभा में गए थे। इसी बीच रात नौ बजे कबीर नाथ, मितवा नाथ, कुणाल नाथ, मोनू नाथ, मोती नाथ, जितेंद्र नाथ, संदल नाथ, आका नाथ और मनीषा नाथ अज्ञात लोगों के साथ घर में घुसे। उन्होंने घर के भीतर वाशिंग मशीन, बाइक, फ्रिज, पंखा, अलमारी, टीवी समेत सभी सामान क्षतिग्रस्त कर दिया।
इसके बाद आरोपी भाई क्रांति नाथ के घर पहुंचे और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने क्रांति नाथ की बहू के साथ मारपीट और बदसलूकी भी की। कोतवाल राकेश गुसाईं ने बताया कि नामजद आरोपियों और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।