Rishikesh News: होम स्टे संचालक पर एससी-एसटी एक्ट में केस
Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता।बैराज रोड पर संचालित एक होम स्टे को लेकर पुलिस ने संचालक पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने जाति सूचन
Rishikesh News: बैराज रोड पर संचालित एक होम स्टे को लेकर पुलिस ने संचालक पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल समेत गंभीर आरोप शिकायत में लगाए हैं, जिसपर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने तहरीर में बताया कि रवि गुप्ता निवासी ऋषिकेश को बैराज रोड पर होम स्टे है। आरोप है कि रवि होम स्टे में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा है। विरोध करने पर रवि ने अभद्रता करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। नामजद तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवि गुप्ता के खिलाफ एसी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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