Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rishikesh News: होम स्टे संचालक पर एससी-एसटी एक्ट में केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

Rishikesh News: ऋषिकेश, संवाददाता।बैराज रोड पर संचालित एक होम स्टे को लेकर पुलिस ने संचालक पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने जाति सूचन

Rishikesh News: होम स्टे संचालक पर एससी-एसटी एक्ट में केस

Rishikesh News: बैराज रोड पर संचालित एक होम स्टे को लेकर पुलिस ने संचालक पर मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल समेत गंभीर आरोप शिकायत में लगाए हैं, जिसपर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने तहरीर में बताया कि रवि गुप्ता निवासी ऋषिकेश को बैराज रोड पर होम स्टे है। आरोप है कि रवि होम स्टे में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा है। विरोध करने पर रवि ने अभद्रता करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। नामजद तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रवि गुप्ता के खिलाफ एसी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।