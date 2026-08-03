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Rishikesh News: नवनिर्वाचित उपप्रधानों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: विकासखंड यमकेश्वर में नवनिर्वाचित उप प्रधानों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित उपप्रधानों ने ग्राम पंचायतों के विकास, पारद

नवनिर्वाचित उपप्रधानों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ
नवनिर्वाचित उपप्रधानों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

Rishikesh News: विकासखंड यमकेश्वर में नवनिर्वाचित उप प्रधानों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नवनिर्वाचित उपप्रधानों ने ग्राम पंचायतों के विकास, पारदर्शिता, जनभागीदारी और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली। ब्लॉक प्रमुख सीता चौहान ने कहा कि उपप्रधान ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधान संगठन यमकेश्वर के अध्यक्ष अनिल नेगी ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित उप प्रधान अपने-अपने प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने में सक्रिय भागीदारी दें। गांवों का समग्र विकास सभी जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

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इस मौके पर संजीव चौहान, अजय सिंह रावत आदि उपस्थित रहे।

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