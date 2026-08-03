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Rishikesh News: अरूण अध्यक्ष और विनोद बने सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: ऋषिकेश टैक्स बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट अरुण गुप्ता और सचिव के रूप में विनोद सिंह बिष्ट का चुनाव हुआ। अन्य पदों पर भी नए सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें वीके चटर्जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। चुनाव की प्रक्रिया एडवोकेट डीएन अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष अनिल कुकरेती की देखरेख में संपन्न हुई।

अरूण अध्यक्ष और विनोद बने सचिव
अरूण अध्यक्ष और विनोद बने सचिव

Rishikesh News: टैक्स बार एसोसिएशन ऋषिकेश की नई कार्यकारिणी के लिए सोमवार को हुए चुनाव में सर्वसम्मति से एडवोकेट अरुण गुप्ता को अध्यक्ष और विनोद सिंह बिष्ट को सचिव चुना गया। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एडवोकट वीके चटर्जी, उपाध्यक्ष पद पर एडवोकट पवन शुक्ला, सह सचिव पद पर एडवोकट मुकेश सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकट शुभम गुप्ता, कार्यालय प्रभारी पद पर एडवोकट सागर वार्ष्णेय निर्वाचित किए गए। चुनाव संरक्षक एडवोकेट डीएन अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष अनिल कुकरेती की देखरेख में हुआ। नई कार्यकारणी को मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमेन बार कांउसिल ऑफ उत्तराखंड राकेश गुप्ता ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस मौके पर जितेंद्र अग्रवाल, प्रशांत गुप्ता, दिनेश शर्मा, राजकुमार राजपाल, योगेश ब्रेजा, मनोज कौशिक, मनमंथन लखेडा, विकास ग्रोवर, साक्षी शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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