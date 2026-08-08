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Rishikesh News: स्वच्छता के लिए सभी की जागरूकता जरूरी: जज तान्या मिड्ढा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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Rishikesh News: नगर निगम और तहसील प्रशासन ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलायानगर निगम और तहसील प्रशासन ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलायाऋषिकेश, संवाददाता। नगर निगम और

स्वच्छता के लिए सभी की जागरूकता जरूरी: जज तान्या मिड्ढा
स्वच्छता के लिए सभी की जागरूकता जरूरी: जज तान्या मिड्ढा

Rishikesh News: नगर निगम और तहसील प्रशासन ने शनिवार को आईडीपीएल में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। जिसके जरिए लोगों को स्वच्छता की महत्ता और इसमें भागीदारी के लिए जागरूक किया गया।

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