Rishikesh News: कालेकीढाल में जिम संचालक की संदिग्ध मौत

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Rishikesh News: भानियावाला में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं एक छत के नीचे मिलीं। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए।
Rishikesh News: भानियावाला स्थित एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया गुरुवार को आयोजित शिविर का शुभारंभ विधायक बृजभूषण गैरोला, उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर और जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने किया।
राज्य की योजनाएं
विधायक गैरोला ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ऐसे शिविरों से लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं, जिससे उन्हें अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती।
जनसेवा की प्राथमिकता
उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा रहा है।
शिविर का निरीक्षण
जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, डोईवाला एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एमएल शाह, मुकेश, सफाई निरीक्षक सचिन रावत, सभासद ईश्वर रौथान, अमित कुमार, संतोषी बहुगुणा, सोनाली गोयल, संदीप नेगी, प्रदीप नेगी जेटली, रीता नेगी, विक्रम नेगी, विनीत मनवाल, रामकिशन आदि उपस्थित रहे।
विभागों की सेवाएं
शिविर में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, जल संस्थान समेत कई विभागों ने स्टाल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई। कई लोगों की शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण किया गया।
सामान्य प्रश्न
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