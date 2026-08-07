Rishikesh News: क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार हो रहे विकास कार्य: बृजभूषण गैरोला
Rishikesh News: दशहरा मेला मैदान परिसर में सभागार के लिए भूमि पूजन हुआदशहरा मेला मैदान परिसर में सभागार के लिए भूमि पूजन हुआसौंदर्यीकरण के बाद अब सभागार से संवरेगा
Rishikesh News: विधायक बृजभूषण गैरोला ने शुक्रवार को दशहरा मेला मैदान परिसर में विधायक निधि से 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सभागार कक्ष के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सभागार बनने से दशहरा मेला मैदान में सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलेगी। साथ ही युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा।
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