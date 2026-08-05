Rishikesh News: आस्था के केंद्रों का विकास समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम: बृजभूषण गैरोला
Rishikesh News: बीचली जॉली के सोलंकी मोहल्ला मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण हुआबीचली जॉली के सोलंकी मोहल्ला मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण हुआजौली
Rishikesh News: विधायक बृजभूषण गैरोला ने बुधवार को बीचली जॉली के सोलंकी मोहल्ला मंदिर में विधायक निधि से 3.88 लाख रुपये की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल हमारी आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता के केंद्र हैं। इनका संरक्षण और विकास हमारी प्राथमिकता है। विधानसभा क्षेत्र में विकास की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं।
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